عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن صمود الشعب الإيراني في وجه الضغوط والتهديدات شكّل رادعًا قويًا في مواجهة الأعداء، مشددًا على أن مكانة إيران تغيّرت بشكل جذري بعد الحرب الأخيرة، وأن العالم بات ينظر إليها بصورة مختلفة كقوة قادرة على الصمود والتأثير.

وخلال لقائه عائلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيودلهي على هامش مشاركته في اجتماع دول بريكس، قال عراقجي إن جميع مؤسسات الدولة، من القوات المسلحة إلى الدبلوماسية والإعلام والشعب، “تقف في خندق واحد” في مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن التصورات السابقة عن ضعف إيران أو تراجعها في المنطقة لم تعد قائمة، لافتًا إلى أن الحرب الأخيرة أظهرت عكس ذلك تمامًا، بعدما فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم رغم ما وصفه بمحاولاتهم العسكرية والسياسية.

وأضاف أن معيار النصر والهزيمة في هذه المواجهة لم يكن عدد الخسائر أو حجم الدمار، بل قدرة الطرف على الصمود وعدم الاستسلام، مؤكداً أن إيران واجهت الضغوط بثبات ومنعت خصومها من تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

ولفت إلى أن ردود الفعل الدولية باتت تعكس، بحسب تعبيره، إدراكًا جديدًا لقوة إيران وتأثيرها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم يضغط باتجاه حلول سياسية وإعادة الاستقرار، في إشارة إلى ما وصفه بدور طهران المتزايد في معادلات الإقليم.

وختم عراقجي بالتأكيد على أن إيران ستواصل أداء مهامها “بكل قوة وعزيمة” سواء في مسار المقاومة أو الدبلوماسية، معتبرًا أن جميع مؤسسات الدولة تعمل ضمن هدف واحد هو الدفاع عن البلاد وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

المصدر: قناة العالم