غريب آبادي: لا يمكن للإمارات التستر خلف ادعاءات كاذبة وموقفها كان جزءًا من العدوان

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن الاتهامات الصادرة عن الجانب الإماراتي ضد إيران لا تستند إلى حقائق، معتبراً أن بعض الدول “لا يمكنها التستر خلف روايات كاذبة” بعد ما وصفه بدورها في دعم ومساندة العدوان على إيران.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيودلهي، شدد غريب آبادي على أن بعض الأطراف الإقليمية شاركت، وفق تعبيره، في تسهيل ودعم العمليات العسكرية ضد إيران، الأمر الذي يجعلها ـ بحسب قوله ـ “طرفاً في العدوان وليس مجرد جهة داعمة”.

وأضاف أن طهران كانت قد وجهت تحذيرات مسبقة لدول في المنطقة قبل اندلاع الحرب، محذّرة من أي تعاون مع الأطراف المعتدية، مؤكداً أن إيران مارست حقها في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده تمتلك، على حد قوله، وثائق ومراسلات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي توثق ما تعتبره مشاركة ودعماً لوجستياً في العمليات ضدها، لافتاً إلى أن هذه الملفات تم تقديمها ضمن مذكرات دبلوماسية رسمية.

وختم بالتأكيد أن إيران لا تعتبر نفسها في حالة عداء مع جيرانها، لكنها في المقابل “لن تقبل أي دور يُسهِم في استهدافها أو دعم الاعتداء عليها”، وفق تعبيره.

المصدر: قناة العالم