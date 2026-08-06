بزشكيان: مخططات لإسقاط إيران خلال 48 ساعة فشلت بصمود الشعب ووحدة الدولة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأعداء وضعوا خططاً لإسقاط إيران خلال 48 ساعة، على غرار ما جرى في سوريا، إلا أن تلك المخططات فشلت بفعل صمود الشعب الإيراني وتكاتف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.

وفي كلمة متلفزة بمناسبة مرور عامين على أدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، استعرض بزشكيان أبرز التحديات التي واجهتها البلاد منذ بداية ولايته، مشيراً إلى أن المرحلة بدأت باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تلتها أزمات في الكهرباء والغاز والمياه، ثم تشديد العقوبات، وصولاً إلى الحرب وما رافقها من استهداف لكبار المسؤولين.

وقال إن الجهات المعادية راهنت على انهيار الدولة الإيرانية خلال فترة وجيزة، إلا أن الحكومة، ومؤسسات الدولة، والقوات المسلحة، والشعب الإيراني تمكنوا من تجاوز هذه المرحلة، لتبقى إيران، وفق تعبيره، دولة قوية تحظى بالاحترام على المستوى الدولي.

وأضاف بزشكيان أن إيران تواجه اليوم “أصعب مرحلة منذ انتصار الثورة الإسلامية”، في ظل العقوبات الاقتصادية والمالية والحصار والحرب، معتبراً أن الهدف من الضغوط هو إثارة السخط الداخلي وزعزعة الاستقرار، إلا أن الشعب الإيراني، بحسب قوله، أثبت تمسكه ببلاده ورفضه لهذه المخططات.

وشدد الرئيس الإيراني على أن الحكومة ستواصل خدمة المواطنين بكل إمكاناتها، مؤكداً أن وحدة الشعب تمثل العامل الأساسي في مواجهة التحديات.

وفي حديثه عن الحرب الأخيرة، قال بزشكيان إن استهداف قائد الثورة الإسلامية الشهيد، والعلماء، والأطفال، والمدنيين، لا يستند إلى أي منطق، معتبراً أن العدو يسعى إلى ضرب كل ما يمثل عناصر قوة إيران، بما في ذلك الجامعات، والمراكز العلمية، ومشاريع الفضاء والذكاء الاصطناعي، بهدف إضعاف قدراتها الوطنية.

وأضاف أن اغتيال قائد الثورة جاء بعدما أخفق العدو في تحقيق أهدافه العسكرية، معتقداً أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الدولة، إلا أن مؤسساتها واصلت عملها، وتم انتخاب قيادة جديدة، معتبراً أن استمرار القيادة يشكل عنصر قوة لاستكمال المسيرة.

وأكد بزشكيان أن الشعب الإيراني بمختلف مكوناته هو من حافظ على البلاد، مشيراً إلى أن محاولات بث الفرقة والانقسام الداخلي لم تحقق أهدافها، وأن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ستبقى من ثوابت الدولة.

كما لفت إلى أن الدعم الذي قدمه قائد الثورة الشهيد للحكومة كان عاملاً أساسياً في تجاوز الأزمات، مشيداً بشخصية قائد الثورة الإسلامية الحالي آية الله السيد مجتبى الخامنئي، واصفاً إياها بأنها “استثنائية بكل المقاييس”.

المصدر: وكالة مهر