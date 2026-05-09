إقامة محفل تأبيني بمناسبة اربعينية الشهيد القائد الكبير يوسف إسماعيل هاشم

اقامت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، محفلا تأبينيا بمناسبة اربعينية الشهيد القائد الكبير يوسف إسماعيل هاشم (السيد صادق) الذي قضى اثر الاعتداءات الصهيونية الغادرة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحضر المحفل التأبيني الذي أقيم في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمديرية اعلام الحشد الشعبي جمع من الشخصيات الرسمية والشعبية وقيادات الحشد الشعبي في مقدمتهم رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي السيد عبد العزير المحمداوي.

واستذكر الحاضرون الأدوار البطولية للشهيد السيد صادق في مواجهة قوى الإرهاب والاستكبار حتى قضى شهيدا صابرا محتسبا.

المصدر: موقع المنار