بزشكيان: الخطة الشاملة للتعاون الاستراتيجي.. خارطة طريق لتوسيع العلاقات بين طهران وبغداد

جدد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان التاكيد على ضرورة صياغة خطة شاملة للتعاون الاستراتيجي بين ايران والعراق معتبرا ان التوسع الشامل للعلاقات بين البلدين رهن بالتنفيذ السريع للاتفاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والبنية التحتية وتدعيم التعامل الامني.

وقال ان امن ايران والعراق، مرتبط باحده الاخر، وان الارادة المشتركة للبلدين قائمة على تحويل الاتفاقات الى مكاسب فعلية للشعبين.

وقال الرئيس بزشكيان في اجتماع الوفدين رفيعي المستوى لايران والعراق، ان ايران تدعو الى النهوض بالعلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والزراعية والصناعية والامنية والبنية التحتية الى اعلى مستوى وذلك في ظل الاواصر التاريخية والثقافية والدينية للشعبين.

واعتبر مراسم الاربعين الحسيني، مظهرا فريدا لهذه الاواصر وقال ان الاستضافة الكريمة للشعب والحكومة العراقيين لملايين الزوار الايرانيين، حققت مشاهد قل نظيرها من التعاضد والاخوة والتضامن وهو ما اثار ذهول العالم وامر يستحق الثناء.

واشار الى الحضور الواسع والرائع للشعب العراقي في مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد، معتبرا هذه المشاركة رمزا لعمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية للشعبين.

وشدد الرئيس بزشكيان على ضرورة صياغة “الخطة الشاملة للتعاون الاستراتيجي” بين ايران والعراق، واعتبرها خارطة طريق لتطوير العلاقات طويلة الامد بين البلدين.

وراى ان الامن يمثل اهم مجال للتعاون بين طهران وبغداد واكد ان امن البلدين مرتبط باحده الاخر، وان التدهور الامني في اي منهما، يترك اثارا مباشرة على البلد الاخر. لذلك فان توسيع التعاون الامني يشكل ضرورة استراتيجية لكلا الطرفين.

واكد ضرورة تمشيط المناطق الحدودية من وجود المجموعات المعاندة وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تفضل تحقيق ذلك عن طريق التعاون والتعامل والاليات السلمية بين البلدين.

اما رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي فقد اكد في الاجتماع على المكانة الخاصة للجمهورية الاسلامية الايرانية في سياسة العراق الخارجية، معتبرا ان تطوير وتوسيع التعاون الثنائي يشكل ضرورة استراتيجية.

واكد الزيدي ان امن الجمهورية الاسلامية الايرانية يحظى باهمية خاصة بالنسبة للعراق مضيفا اننا لن نسمح بان تتحول اي نقطة من الاراضي العراقية، الى مكان لتهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية او زعزعة امنها.

واكد الزيدي ان العراق لن يقبل باي اجراء عدائي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل اي طرف كان، وهو ملتزم في هذا المجال بالتعاون الامني مع ايران.

واكد الزيدي حرص العراق على تدعيم التعاون مع ايران في المجالات الاقتصادية والعلمية والجامعية والصحة والعلاج وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

المصدر: وكالة ارنا