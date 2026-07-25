العراق | “مهرجان الشكر والعرفان” في النجف الأشرف تقديرًا للمشاركة المليونية في تشييع الامام الشهيد السيد علي الخامنئي

استرجع النجف الأشرف مشاهد التضامن الشعبي الكبير، عبر مهرجان يجسد الوفاء لمواقف الشعب العراقي التاريخية خلال تشييع الامام الشهيد السيد علي الخامنئي.

وانطلقت أعمال مهرجان الشكر والعرفان، تقديرًا للمشاركة المليونية الشعبية والنخبوية التي جسدت الموقف التاريخي للشعب العراقي.

ولم تتوقف المشاركة عند الحضور الميداني، بل امتدت لتشمل جهود الكوادر الصحفية التي نقلت تفاصيل الحدث بأعلى مستويات المهنية.

ويبقى التقدير موصولا للشعب العراقي الذي برهن بمشاركته المليونية التاريخية أن المواقف الكبرى تظل راسخة في ذاكرة الأمة.

إلى ذلك، قال مدير علاقات مكتب ممثل الإمام الشهيد الخامنئي في العراق الشيخ عمار الجابري، إن هذا المهرجان يقام تكريمًا للشعب العراقي العظيم على ما بذل خلال تشييع القائد الشهيد.

من جانبه، قال عضو اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية محمد علي الزهيري، إنّ المشاركة العراقية في تشييع السيد القائد تدل على أنّ الشعب العراقي شعب حي.

في السياق، قال أحد وجهاء مدينة النجف الأشرف الشيخ محمد الحسناوي، إنّ التكريم مهيبًا كما التشييع، واستقبلنا جثمان السيد علي الخامنئي بقلوبنا.

المصدر: وكالة يونيوز