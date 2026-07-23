توقيع حزمة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين طهران وبغداد

في خطوة تعكس مسار تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد، بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي سبل توسيع التعاون الثنائي وتطورات المنطقة، فيما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ملفات الخارجية والمالية والاقتصاد والطاقة.

وذلك خلال زيارة رسمية للزيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد وزاري رفيع.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التشاور بشأن القضايا الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، قبل أن يشرف بزشكيان والزيدي على توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين.

وفي سياق الزيارة، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صحة التقارير التي تحدثت عن حمل رئيس الوزراء العراقي رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران، مؤكدا أن الزيارة تندرج في إطار المشاورات الثنائية المعتادة بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات تشمل تنفيذ مذكرة التفاهم الأمنية، والاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين، إلى جانب التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: قناة العالم