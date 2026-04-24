197 يومًا من خروقات الهدنة في غزة… ارتفاع الشهداء وتصعيد ميداني متواصل

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ197 على التوالي، وسط تصعيد ميداني طال مناطق عدة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الهدنة إلى 791 شهيدًا و2235 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت المعطيات أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغت 72,568 شهيدًا و172,338 إصابة، فيما أشارت دراسة نشرتها مجلة ذا لانسيت غلوبال هيلث إلى أن عدد الشهداء خلال أول 15 شهرًا تجاوز 75 ألفًا، متخطّيًا التقديرات السابقة.

ميدانيًا، أُصيبت طفلة برصاص الاحتلال داخل مركز إيواء في بيت لاهيا شمال القطاع، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال حي التفاح والمناطق الشرقية لمدينة غزة.

وفي الجنوب، شهدت أجواء خان يونس تحليقًا منخفضًا للطيران الحربي، بالتوازي مع إطلاق نار من الزوارق الحربية في البحر، واستهداف مدفعي متواصل للمناطق الشرقية، إضافة إلى إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه مواصي رفح، في ظل استمرار التصعيد وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

المصدر: موقع المنار + الصحافة الفلسطينية