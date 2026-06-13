العدو الاسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة..

واصل جيش العدو الإسرائيلي، السبت، خروقاته الميدانية في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وقصف وإطلاق نار في عدد من المناطق، رغم اتفاق وقف إطلاق النار ما أدى لارتقاء شهيد وإصابة آخرين في مخيم المغازي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر فلسطينية “استُشهد مواطن وأصيب آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار الخروقات بالقصف المدفعي والنسف شرقي القطاع”، وتابعت ان “مواطنًا استشهد، وأصيب عدد آخر، بينهم جراحهم خطيرة، بغارة من مسيرة إسرائيلية، قرب مدخل أبو عاصي بمخيم البريج وسط قطاع غزة”.

كما أفادت المصادر أن “قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف واسعة لمنازل ومبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة غزة، ما أحدث دوي انفجارات عنيفة سُمعت في أنحاء متفرقة من المدينة”.

وفي جنوب القطاع، شهدت مدينة خانيونس إطلاق نار متواصلاً من الآليات العسكرية الإسرائيلية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرقي المدينة.

وأشارت المصادر إلى “تحليق مكثف وعلى ارتفاعات منخفضة لطائرات الاحتلال المسيّرة في أجواء خانيونس، وسط حالة من التوتر في المنطقة”، وتابعت “كما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانها بشكل كثيف باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من خانيونس، في إطار التصعيد المتواصل على طول مناطق التماس”.

ويواصل جيش الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أسفرت الخروقات المتكررة، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 981 فلسطينياً وإصابة المئات منذ بدء سريان الاتفاق.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام