قصف إسرائيلي وعمليات نسف بتجدد خروقات وقف النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – الجمعة – خروقات وقف إطلاق النار لليوم ال 246 تواليا، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف مع استمرار التدهور الإنساني نتيجة الحصار والقيود الاحتلالية.

#صور | لم تنجُ من المجزرة سوى حلا… طفلة فقدت عائلتها كاملة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في غزة. ورغم الجروح والحروق التي تغطي جسدها، ما زالت تسأل عن والدتها ووالدها، غير مدركة أن العدوان سرق منها كل شيء دفعة واحدة ! pic.twitter.com/rHJppyegXp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 11, 2026

وأفادت مصادر محلية أن دبابات الاحتلال ومسيّراته أطلقوا النار بكثافة تجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل للمنطقة.

وفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة في مناطق بمدينة بيت لاهيا شمالي غزة، في حين قصف الطيران الحربي الإسرائيلي فناء منزل لعائلة صرصور في مدينة دير البلح، واستهدف أرضاً زراعية شرقي المدينة.

واستهدف قصف إسرائيلي منزل عائلة الخميسي في مخيم المغازي، ما تسبب في أضرار كبيرة في المكان، فيما شنت الطائرات الحربية غارة جوية ثانية على المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 982 شهيدا، إضافة إلى 3111 مصابا، إلى جانب تسجيل 783 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,992 شهيدًا و173,219 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام