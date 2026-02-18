إيران وروسيا توقعان وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم اقتصادية في طهران

وقعت إيران وروسيا اليوم وثيقة تعاون وأربع مذكرات تفاهم خلال الدورة التاسعة عشرة للجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي، التي عُقدت في العاصمة طهران.

وترأس الاجتماع من الجانب الإيراني وزير النفط محسن باك نجاد، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الطاقة سيرغي تیسيليوف، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وتهدف الوثيقة ومذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار المتبادل، بما يسهم في توسيع العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو.

وأشاد المسؤولون خلال الاجتماع بأهمية هذه الاتفاقيات في دعم المشاريع المشتركة وتطوير شراكات استراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

المصدر: يونيوز+وكالة مهر