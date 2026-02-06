ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور جنوب لبنان

دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقب الصحي في بلدية صور جنوب لبنان، الجمعة، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة، مستودعاً لبيع اللحوم المثلجة في حي المساكن الشعبية في مدينة صور، في إطار متابعة الحملات الرقابية وعملاً بتوجيهات وزير الاقتصاد، وتبيّن أنه لا يستوفي أدنى شروط النظافة ولا يراعي شروط التخزين.

وقد تمّ ضبط نحو 150 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة ذات الروائح الكريهة، وعليه نظّمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحق المخالف وحجزت البضاعة، وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي أميرة شحرور، خُتم المستودع بالشمع الأحمر وتلفت البضاعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام