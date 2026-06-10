“بتسيلم” يوثّق مقتل رضيع فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل ويصفه بـ”القتل المبرَّر بالحصانة”

نشر مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثّق لحظة إطلاق جندي إسرائيلي النار على مركبة مدنية فلسطينية في مدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد الرضيع الفلسطيني سام أبو هيكل (7 أشهر) وإصابة والديه.

وأوضح المركز أن الفيديو يُظهر بوضوح أن سائق المركبة خفّف سرعته استعداداً للتوقف عند مشاهدة الجنود، ولم يكن يشكل أي خطر عليهم، نافياً الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن محاولة دهس أو اندفاع المركبة باتجاه القوة العسكرية.

وبيّن التوثيق أن الرضيع سام كان بين ذراعي والدته في المقعد الخلفي عندما أصيب برصاصة في رأسه، فيما أصيب والداه أيضاً خلال إطلاق النار. كما أظهر المشهد والد الطفل وهو يحاول إيقاف النزيف من رأس نجله، بينما كانت والدته المصابة تجلس إلى جانب المركبة بعد الحادث.

وأشار “بتسيلم” إلى أن الجندي الذي أطلق النار غادر المكان مع عنصر آخر من دون تفتيش السيارة أو تقديم أي مساعدة طبية للمصابين، معتبراً أن ما جرى يندرج في إطار سياسة الإفلات من العقاب التي تحظى بها القوات الإسرائيلية.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادثة بأنها “إعدام ميداني”، مؤكدة أن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على مركبة مدنية فلسطينية في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل، ما أدى إلى استشهاد الرضيع وإصابة والديه.

وكان جيش الاحتلال قد أقر بإطلاق النار على المركبة، مدعياً أن الجنود اشتبهوا في أنها كانت تتجه نحوهم بسرعة، قبل أن يعترف لاحقاً بأن الضحايا لم يكونوا متورطين بأي نشاط، معلناً فتح تحقيق في الحادثة.

وفي تعليقها على الجريمة، اعتبرت مديرة مركز “بتسيلم” أن الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال على المستوى الدولي أسهمت في ترسيخ واقع أصبحت فيه حياة الفلسطينيين عرضة للاستهداف، مشيرة إلى أن استمرار غياب المحاسبة يشجع على تكرار الانتهاكات بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

المصدر: وكالة الأناضول