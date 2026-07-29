وزير الصحة افتتح قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الاولية في مستشفى طرابلس الحكومي

افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الاولية في مستشفى طرابلس الحكومي في خطوة تهدف الى تعزيز القطاع الصحي في شمال لبنان ورفع جهوزية المستشفى لتقديم خدمات طبية اكثر كفاءة واستدامة.

واكد ناصر الدين ان افتتاح المركز يشكل رسالة امل رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان مشيرا الى ان الوزارة بادرت الى دعم القطاع الصحي والعمل على تأمين التمويل اللازم عبر البنك الدولي والبنك الاسلامي بكلفة بلغت مليوني دولار.

وشدد على ان طرابلس تستحق كل الدعم مؤكدا ان وزارة الصحة تغطي علاج المرضى بنسبة مئة بالمئة في المستشفى وان الصحة ستبقى خارج اي تجاذب سياسي لانها حق لكل مواطن ولا سيما الفئات الاكثر حاجة. واضاف ان الوزارة ستواصل تقديم كل الامكانات المتاحة لتعزيز الخدمات الصحية مشيرا الى العمل على رفع موازنة وزارة الصحة بما يضمن الحفاظ على حق الانسان في الحصول على الرعاية الصحية.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بكلمة مدير عام مستشفى طرابلس الحكومي فواز الحلاب الذي شكر وزير الصحة على دعمه المستشفى وتجهيزه وتعزيز قدراته بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لالاف المرضى في المدينة والشمال.

بدوره اكد السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو استمرار دعم فرنسا للبنان في مختلف المجالات لافتا الى ان طرابلس تحظى باهتمام خاص لما تمثله من اهمية على المستويين الانساني والانمائي.

من جهتها عرضت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان انياس دور اهمية المشروع الجديد مؤكدة ان قسم الطوارئ ومركز الرعاية الصحية الاولية سيسهمان في تحسين الوصول الى الخدمات الطبية ولا سيما لسكان المناطق الشعبية والفئات الاكثر حاجة.

المصدر: موقع المنار