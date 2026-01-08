مراقبو الاقتصاد جنوبا واصلوا جولاتهم لمراقبة سلامة الغذاء : محضرا ضبط وإنذار وتوقيف مؤسسة عن العمل وسحب عينات



استكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم على المؤسسات الغذائية لمراقبة سلامة الغذاء وكانت النتيجة محضري ضبط وتوجيه انذار وتوقيف مؤسسة عن العمل وسحب عينات حيث كانت الجولات كالتالي :

١- مراقبة محال بيع الالبان والاجبان في منطقة صور وتنظيم محضر ضبط داخل صالة عرض تابعة لمعمل البان واجبان بسبب عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء وتوقيفه فورا عن العمل لحين اجراء التحسينات اللازمة وكانت الجولة برفقة مراقب صحي في وزارة الصحة ومراقب صحي في بلدية صور .

٢- مراقبة شاملة في بلدة البابلية وتنظيم محضر ضبط في حق ملحمة تبيع لحوم مبردة على انها طازجة مع تخزين بقايا لحوم بطريقة عشوائية .

٣- مراقبة شاملة في بلدة الغازية وتوجيه انذار لمحل بيع العصائر بسبب عدم تنظيم مكان تخزين المواد الاولية وتم سحب عينة قشطة محضرة وعينة عصير طبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام