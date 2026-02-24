الاقتصاد اللبنانية: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار بشكل غير مبرّر

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، إن “مديرية حماية المستهلك تواصل تكثيف جولاتها الرقابية على الشركات المورّدة للحوم والدجاج، إضافة إلى عدد من نقاط البيع في مناطق مختلفة من بيروت ومحافظة جبل لبنان، وذلك في إطار خطة استباقية لضبط الأسواق وحماية المواطنين”.

وتابع البيان “أسفرت هذه الجولات عن تنظيم محاضر ضبط بحق خمس مؤسسات كبرى نتيجة رفع الأسعار بشكل غير مبرّر، كما تم أخذ تعهّدات خطية من عدد من الشركات ونقاط البيع الأخرى للالتزام بنسب الأرباح المحددة قانونًا وعدم استغلال الظروف لفرض زيادات غير مبرّرة، تحت طائلة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وصولًا إلى الإحالة إلى القضاء المختص عند الاقتضاء”.

وأكدت الوزارة أن “مديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع مصالح الاقتصاد والتجارة في مختلف المحافظات، ستواصل حضورها الميداني اليومي، لا سيما خلال شهر رمضان الكريم والصوم المبارك، للتشدد في مراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ومنع أي محاولات لاستغلال المناسبتين أو الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ودعت الوزارة “جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو زيادة غير مبرّرة في الأسعار عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بحماية المستهلك، بما يتيح متابعة الشكوى بشكل مباشر وسريع، عبر الرابط التالي: https://consumer-protection.economy.gov.lb أو عبر تحميل تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية: https://apps.apple.com/app/id6483808579 (MOET Digital Services)”، وتابعت أن “تعاون المواطنين يشكّل ركيزة أساسية في تكامل العمل الرقابي وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأسواق، والوزارة مستمرة في أداء دورها في حماية المستهلك وصون انتظام الأسعار في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام