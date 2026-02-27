الاقتصاد اللبنانية: محاضر ضبط بحق 3 من كبار تجار اللحوم والمواشي بسبب الاحتكار ورفع الأسعار

أعلنت وزارة الاقتصاد في لبنان، في بيان لها الجمعة، أنه “بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، وضمن الخطة الرقابية المكثّفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، واصلت مديرية حماية المستهلك جولاتها الميدانية على كبار تجار اللحوم والمواشي في عدد من المناطق اللبنانية”.

وتابع البيان: “أسفرت هذه الجولات عن ضبط ثلاثة من كبار التجار بمخالفات تمثّلت باحتكار بعض الكميات ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”، وأضاف: “على الفور، تم تحرير محاضر ضبط بحقهم أصولًا، وسيُصار إلى إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

من جهته، أكد الوزير البساط أن “الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، وأن حماية القدرة الشرائية تبقى أولوية مطلقة في هذه المرحلة الدقيقة”.

كما شددت الوزارة على أنها “ستستكمل جولاتها الرقابية بشكل يومي على مختلف القطاعات الحيوية والغذائية والاستهلاكية في المناطق اللبنانية كافة، لضمان انتظام الأسواق ومنع أي مخالفات، تحت طائلة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

ودعت الوزارة “جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى تتعلق بالأسعار أو الاحتكار من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية، الذي يتيح متابعة الشكاوى بسرعة وشفافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام