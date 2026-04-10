    وزارة الاقتصاد: المخزون الغذائي في لبنان كافٍ لثلاثة أو أربعة أشهر

      أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الجمعة أن “التصريح المتداول نقلاً عن مديرة برنامج الأغذية العالمي في لبنان، اقتُطع من سياقه وهو متعلّق فقط بالقرى المحاصرة في الجنوب ولا يعني كل لبنان، وسيتولى المعنيون توضيح هذا الأمر”.

      كما أضافت أن “المخزون الغذائي في لبنان كافٍ لثلاثة أو أربعة أشهر، وسلاسل الإمداد وحركة الاستيراد والتصدير تعمل بشكل طبيعي في المرافئ والمعابر البرية”، مضيفاً أن “العمل في المرافئ لا سيما مرفأ بيروت وفي المعابر البرية مستمر بشكل طبيعي، ومن ضمنها معبر المصنع الذي أُعيد فتحه، كما تمّ اعتبار أيام الأعياد والعطل الرسمية أيام عمل عادية لتوفير أقصى قدرة استيعابية”.

      وأشارت إلى أن “التنسيق مستمر مع جميع المعنيين في الملف الغذائي ومنهم إدارات المرافئ والمعابر والجمارك اللبنانية والمستوردون وأصحاب السوبرماركت، والعمل مستمر بشكل طبيعي وبأقصى قدرة استيعابية والمخزون الاستراتيجي من الغذاء والمحروقات متوافر”.

      المصدر: موقع المنار

