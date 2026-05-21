الخميس   
   21 05 2026   
   4 ذو الحجة 1447   
   بيروت 20:07
    دولي

    الطاقة الدولية تحذّر من دخول سوق النفط “المنطقة الحمراء” مع احتمال نقص الإمدادات في الصيف

      حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الخميس، من أن سوق النفط قد تدخل ما وصفه بـ”المنطقة الحمراء” مع احتمال حدوث نقص في الإمدادات خلال تموز/يوليو أو آب/أغسطس، في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط.

      وقال بيرول، خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث، إن المشكلة تكمن في أن موسم السفر يبدأ في نهاية حزيران/يونيو ومطلع تموز/يوليو، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط واستهلاكه بشكل عام.

      وأكد مدير الوكالة أن الأخيرة “مستعدة للتحرك” لضخ مزيد من احتياطيات النفط في الأسواق، في حال قررت الدول الأعضاء ذلك.

      وكانت الدول الأعضاء الـ32 قد أعلنت في آذار/مارس ضخ 426 مليون برميل، أي ما يزيد عن ثلث مخزوناتها الاستراتيجية، في قرار غير مسبوق بهدف تهدئة الأسواق.

      وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى خسارة أكثر من مليار برميل من صادرات النفط من الخليج، ما يمثل نقصاً في السوق يُقدّر بنحو 14 مليون برميل يومياً.

      وفي ظل هذه الظروف، ومع الإفراج عن احتياطيات استراتيجية، حذّرت الوكالة في 13 أيار/مايو من تراجع “قياسي” في مخزونات النفط مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

      وبحسب التقديرات، فإن غياب حل سريع للنزاع قد يؤدي إلى مواصلة ارتفاع أسعار النفط، فيما رأى محللون في شركة “غلوبال ريسك مانجمنت” أن أي انخفاض في الأسعار، في حال إعادة فتح مضيق هرمز، لن يكون كبيراً كما يتوقع البعض، بسبب الحاجة إلى إعادة ملء المخزونات والتحديات اللوجستية المرتبطة بذلك.

      المصدر: أ.ف.ب.

