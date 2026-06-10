إعلام عبري: مخاوف من وجود خلية متسللة وفشل أمني على الحدود الشمالية

كشفت تقارير ووسائل إعلام عبرية عن حالة قلق متصاعدة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عقب حادثة أمنية وُصفت بالخطيرة على الحدود الشمالية، تمثلت بتسلل مسلح وإطلاقه النار باتجاه قوات الاحتلال، وسط تقديرات تتحدث عن احتمال وجود خلية كاملة تنشط في المنطقة.

وأفادت منصات إخبارية عبرية بأن جيش الاحتلال يحقق في فرضية أن يكون المسلح قد مكث داخل المنطقة لفترة طويلة قبل تنفيذ العملية، مشيرة إلى شبهات متزايدة حول وجود عناصر أخرى تتحرك في المكان، مع ترجيحات بأن تكون قد استخدمت مسارات أو أنفاقاً للوصول إلى المنطقة.

وفي هذا السياق، وصف مراسل إذاعة جيش الاحتلال الحادثة بأنها “خطيرة جداً”، لافتاً إلى أنها وقعت رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي اتخذها الجيش، بما في ذلك إقامة ما يسمى “حزاماً أمنياً” يمتد لعدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ورأت وسائل إعلام عبرية أن ما جرى يُعد حدثاً استثنائياً وغير مسبوق منذ بداية الحرب، معتبرة أنه يشكل خرقاً واضحاً للمنظومة الأمنية والعسكرية التي أقامها الاحتلال على امتداد الجبهة الشمالية.

وأضافت التقارير أن الحادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية حول فعالية الإجراءات الميدانية المتبعة، في ظل المخاوف من قدرة مجموعات مسلحة على التسلل والعمل خلف خطوط الجيش لفترات طويلة دون اكتشافها.

واعتبرت بعض التحليلات العبرية أن هذا التطور يمثل فشلاً استراتيجياً جديداً لمنظومة الاحتلال الأمنية على الحدود الشمالية، ويعكس تحديات متزايدة تواجهها المؤسسة العسكرية في التعامل مع التهديدات المتجددة على الجبهة اللبنانية.

المصدر: إذاعة جيش الإحتلال