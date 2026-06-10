إعلام العدو: انتقادات حادة للمؤسسة الأمنية وتحذيرات من تدهور استراتيجي أمام إيران وحزب الله

واصلت وسائل إعلام العدو تسليط الضوء على التداعيات الاستراتيجية للمواجهة مع إيران ومحور المقاومة، في ظل تصاعد الانتقادات للأداء السياسي والعسكري الإسرائيلي والتحذير من تداعيات المرحلة المقبلة.

وأكدت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن الوضع الاستراتيجي لـ”إسرائيل” في مواجهة إيران شهد تدهوراً دراماتيكياً، مشيرة إلى أن الواقع الجديد يجعل من الصعب على كيان الاحتلال التعامل مع التهديد الإيراني مستقبلاً.

ورأت الصحيفة أن الفشل الأساسي يعود إلى حالة من الغطرسة والافتراضات الخاطئة التي حكمت أداء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، معتبرة أن التقديرات التي بُنيت عليها السياسات العسكرية لم تنجح في تحقيق أهدافها.

وأضافت أن إيران أظهرت استعداداً لتحمل المخاطر وفرض معادلات جديدة في المنطقة، من بينها منع “إسرائيل” من تنفيذ اعتداءات أو شن هجمات في بيروت، الأمر الذي يعكس تحولاً في قواعد الاشتباك وموازين الردع.

واعتبرت الصحيفة أن الحملات العسكرية التي خاضها الاحتلال خلال الفترة الماضية كانت “فشلاً مطلقاً”، إذ لم تتمكن من ردع إيران أو إحداث تغيير في ميزان القوى، بل أسهمت في تعقيد الوضع الاستراتيجي الإسرائيلي وزيادة التحديات الأمنية أمامه.

بدورها، أشارت صحيفة “معاريف” إلى أن إخضاع الإيرانيين أو حزب الله يمثل مهمة شديدة الصعوبة، نظراً لما يتمتع به الطرفان من قدرة عالية على الصمود وتحمل الضغوط والخسائر.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار هذا الواقع قد يقود “إسرائيل” إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مفتوحة على احتمالات التصعيد المستمر، في ظل غياب أفق واضح لإنهاء المواجهة أو تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.

المصدر: إسرائيل هيوم