    دولي

    الصين ترفض الانضمام إلى مفاوضات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا

      أكدت السفارة الصينية في واشنطن رفض بكين الانضمام إلى عملية تخفيض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا في المرحلة الحالية، واصفة سعي واشنطن لإشراكها بأنه “غير معقول”.

      جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قال خلال مؤتمر صحفي إن “السيطرة الحقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين مستحيلة دون أخذ الصين في الحسبان”، واصفا الترسانة النووية الصينية بأنها “كبيرة وتنمو بسرعة”.

      وأوضحت البعثة الدبلوماسية الصينية في بيان لوكالة “تاس” الروسية: “موقف الصين من المفاوضات الثلاثية حول السيطرة على الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة وروسيا واضح. القوة النووية الصينية لا يمكن بأي حال مقارنتها بمستوى الولايات المتحدة”.

      وتأتي هذه التصريحات في سياق انتهاء صلاحية معاهدة “ستارت الجديدة” (نيوستارت) بين الولايات المتحدة وروسيا، وهي آخر معاهدة سارية المفعول للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين البلدين.

      وأضافت السفارة: “من غير العادل وغير المعقول مطالبة الصين بالانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي في المرحلة الحالية”.

      يعكس الموقف الصيني رفض بكين الدائم للمشاركة في مفاوضات لنزع السلاح النووي متعددة الأطراف لا تراعي التفاوت الكبير في حجم الترسانات النووية بين الدول. وتحافظ الصين تقليديا على ترسانة نووية أصغر بكثير من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا، وتؤكد أن سياسة الأسلحة النووية لديها تقوم على الحد الأدنى من الردع والدفاع عن النفس.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

