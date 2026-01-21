الدولار يرتفع مقابل اليورو والفرنك السويسري مع ترقب خطاب ترامب في دافوس

صعد الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو والفرنك السويسري اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي، بعد أن أدت تهديداته بفرض رسوم جمركية إلى عمليات بيع واسعة للأصول الأمريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن “النمو سيكون أولوية الولايات المتحدة خلال رئاستها لمجموعة العشرين”، في حين دعا الشركاء الأوروبيين إلى التريث حتى يتحدث ترامب.

وجددت الولايات المتحدة يوم الاثنين تهديداتها بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين بسبب قضية غرينلاند، مما أعاد المخاوف من موجة “بيع أمريكا” التي ظهرت عقب إعلان الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.

وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو بما يزيد على 1% في الجلستين الماضيتين، لكنه انخفض في أحدث التعاملات 0.15% إلى 1.1710 دولار، بعد أن وصل أمس إلى 1.1770 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 30 ديسمبر. كما تراجع الفرنك السويسري 0.3% إلى 0.7922 للدولار، بعد مكاسب بلغت نحو 1.5% بين يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال تيري ويزمان، محلل العملات وأسعار الفائدة في مجموعة ماكواري: “الخطوة التالية في مسلسل غرينلاند هي معرفة ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط مثل تعيين إدارة مشتركة لحلف شمال الأطلسي للجزيرة، بدءًا من دافوس هذا الأسبوع”. وأضاف: “حتى يحدث ذلك، فإن أولوية الولايات المتحدة لا تزال مهددة بمزيد من التفكك، مع انقلاب محتمل في الاصطفافات الجيوسياسية التي دعمت الأسواق في السنوات القليلة الماضية”.

وتعرض الين الياباني أيضًا لضغوط بعد قفز عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، في ظل قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الحكومي مع سعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لتعزيز سلطتها قبل الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل. واستقرت العملة عند 184.90 مقابل اليورو و199.21 مقابل الفرنك السويسري، بعد تراجعها مؤخرًا إلى مستويات منخفضة.

كما سجل اليوان الصيني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 6.9659 للدولار في التعاملات الداخلية، بعد أن وصل أمس إلى 6.9570، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2023.

المصدر: رويترز