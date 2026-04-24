الدولار يحقق مكاسب أسبوعية مع تعثر محادثات واشنطن وطهران

يتجه الدولار الأميركي لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع، في ظل جمود محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما بدّد الآمال في تهدئة سريعة للتوترات في الشرق الأوسط، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

ويأتي هذا الارتفاع وسط استمرار الضبابية في المشهد الإقليمي، لا سيما مع عدم وضوح مصير الملاحة في مضيق هرمز، في ظل استعراض إيران سيطرتها على الممر الحيوي، ونشر مشاهد لجنودها على متن سفينة شحن.

وفي السياق نفسه، جرى تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان الاحتلال لثلاثة أسابيع إضافية، إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال تلقي بثقلها على الأسواق العالمية، ما يدعم توجه المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.

المصدر: رويترز