الجمعة   
   12 06 2026   
   26 ذو الحجة 1447   
   بيروت 08:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقر خاتم الأنبياء يحذّر واشنطن: أي عدوان جديد سيواجه بردّ أشد واتساع دائرة المواجهة

      حذّر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبداللهي الولايات المتحدة من مغبة الإقدام على أي اعتداء جديد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن أي هجوم سيُواجَه بردّ أشد من السابق، وأن تداعياته ستؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

      وأشار عبداللهي إلى أن الإدارة الأميركية تتحدث عن التفاوض والاتفاق من جهة، فيما تمارس أعمالاً عدائية من جهة أخرى، معتبراً أن هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يشكّل عاملاً أساسياً في تهديد أمن المنطقة والتجارة الدولية، ولا سيما في منطقة مضيق هرمز.

      وأكد أن المسؤولين الأميركيين يواصلون اعتماد سياسات خاطئة ناتجة عن سوء تقدير لطبيعة الشعب الإيراني وقدرات قواته المسلحة، لافتاً إلى أن الحملات الإعلامية والدعائية لن تتمكن من إخفاء ما وصفه بالإخفاقات المتتالية التي مُنيت بها واشنطن في مواجهة الجمهورية الإسلامية.

      وشدد عبداللهي على أن التهديدات الأميركية المتواصلة للبنية التحتية النفطية الإيرانية لن تمرّ من دون رد، مؤكداً أن أمن الطاقة في المنطقة يرتبط باحترام سيادة الدول ووقف السياسات العدوانية.

      وختم بالقول إن تصدير النفط والغاز في المنطقة «إما أن يكون متاحاً للجميع، أو لن يكون متاحاً لأحد»، في رسالة تحذيرية تعكس موقف طهران من أي محاولات للمساس بأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      إيران تمنع ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز وتؤكد استمرار إجراءات الإغلاق

      إيران تمنع ناقلة نفط من عبور مضيق هرمز وتؤكد استمرار إجراءات الإغلاق

      مهاجراني: تهديد البنى التحتية يستهدف حياة المواطنين وإيران ستبقى صامدة بقدرات أبنائها

      مهاجراني: تهديد البنى التحتية يستهدف حياة المواطنين وإيران ستبقى صامدة بقدرات أبنائها

      تقرير مصور | إيران تواصل تطوير برنامجها النووي رغم الضغوط والاعتداءات على منشآتها

      تقرير مصور | إيران تواصل تطوير برنامجها النووي رغم الضغوط والاعتداءات على منشآتها