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    مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 08:50 الأحد‏ تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بصلية صاروخيّة

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