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    لبنان

    يتواصل العدوان الصهيوني على لبنان وجيش العدو يوجه تهديدات طالت العشرات من البلدات والقرى الجنوبية

      مراسلنا علي شبيب

      المصدر: موقع المنار

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