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لبنان
يتواصل العدوان الصهيوني على لبنان وجيش العدو يوجه تهديدات طالت العشرات من البلدات والقرى الجنوبية
14-06-2026 11:49 صباحًا
مراسلنا علي شبيب
المصدر:
موقع المنار
النبطية
جنوب لبنان
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