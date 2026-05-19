الدولار يهبط إلى ما دون 72 روبلا لأول مرة في 3 أعوام



انخفض سعر صرف الدولار المرجعي أمام الروبل الروسي، في تعاملات اليوم ، دون مستوى 72 روبلا وذلك للمرة الأولى في 3 أعوام.



وفي تعاملات الظهيرة، تراجع سعر صرف العملة الأمريكية إلى 71.99 روبل (الروبل = 100 كوبيك)، وذلك للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2023.



ما هو سعر صرف الدولار المرجعي؟



بعد تعليق تداولات الدولار في بورصة موسكو صيف العام 2024، أصبح سعر صرف اليوان هو المؤشر الحقيقي للروبل، وتتم تداولات اليوان في البورصة من الساعة 10:00 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.



وخلال هذه الساعات، يمكن حساب سعر صرف العملة الأمريكية من خلال سعر صرف الدولار مقابل اليوان في سوق “فوركس”، ومن ثم من خلال سعر صرف اليوان إلى الروبل في بورصة موسكو. ويستخدم هذا السعر المرجعي كمعيار رئيسي لتداولات العملة الأمريكية خارج البورصة مقابل الروبل.

المصدر: روسيا اليوم