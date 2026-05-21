ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2023 مع تصاعد أسعار الطاقة

سجّل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ 3%، في أعلى مستوى له منذ عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات صادرة عن يوروستات أن المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة سنوية بلغت 3% في أبريل، مقارنة بـ2.6% خلال شهر مارس السابق.

وتوافق معدل التضخم النهائي مع التقديرات الأولية التي نُشرت في 30 أبريل الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويُعزى الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تداعيات الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من إغلاق مضيق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا مائيًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز عالميًا.

في المقابل، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.2% خلال أبريل، مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق.

