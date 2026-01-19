انخفاض ​​عدد سكان الصين 3.39 مليون نسمة إلى 1.404 مليار

أعلنت دائرة الإحصاء الصينية انخفاض عدد سكان البلاد بواقع 3.39 مليون نسمة حتى نهاية العام الماضي إلى 1.404 مليار.

وبحسب هذه البيانات، بلغ عدد سكان الصين في عام 2025، باستثناء سكان هونغ كونغ وماكاو وتايوان، بالإضافة إلى المواطنين الأجانب، 1.404 مليار نسمة، أي أقل بـ 3.39 مليون نسمة من عام 2024. وبلغ معدل المواليد في العام الماضي 5.63 مولود لكل ألف نسمة، ومعدل الوفيات 8.04 مولود لكل ألف نسمة.

ووفقا للأرقام التي قدمها المكتب، بلغ عدد الذكور في الصين في عام 2025 نحو 716.85 مليون نسمة، بينما بلغ عدد الإناث نحو 688.04 مليون نسمة.

وذكر المكتب، أن عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما بلغ في الصين 851.36 مليون نسمة، وهو ما يمثل 60.6% من إجمالي سكان البلاد. ووصل عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر إلى 323.38 مليون نسمة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي سكان البلاد، منهم 223.65 مليون نسمة تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، وهو ما يمثل 15.9% من إجمالي سكان الصين.

ومن حيث التركيبة السكانية الحضرية والريفية، بلغ عدد سكان المدن في الصين في عام 2025 الماضي 953.8 مليون نسمة، أي بزيادة قدرها 10.3 مليون نسمة مقارنة بعام 2024. وانخفض ​​عدد سكان الريف بمقدار 13.69 مليون نسمة، وشكل سكان المدن 67.89% من إجمالي السكان.

وتواجه الصين الحديثة تحديات ديموغرافية جدية، من بينها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. أحد أسباب ذلك هو سياسة الطفل الواحد التي طُبقت في الصين أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي سمحت للأسر الحضرية بإنجاب طفل واحد فقط، بينما سُمح للأسر الريفية بإنجاب طفلين إذا كان الطفل الأول عادة أنثى. كما شهد عدد الراغبين في الزواج انخفاضًا مطردا: ففي عام 2022 وحده، سجلت الصين أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ عدد الزيجات حوالي 6.8 مليون زيجة، وهو أدنى رقم منذ 37 عاما.

المصدر: روسيا اليوم