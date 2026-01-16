كارني: كندا والصين تستعدان لتحقيق مكاسب “تاريخية” من الشراكة الجديدة

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الجمعة، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن كندا والصين تعملان على صياغة شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق مكاسب “تاريخية” من خلال الاستفادة من نقاط القوة لدى كلا البلدين.

وتأتي زيارة كارني إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء كندي منذ عام 2017، في إطار مساعي إعادة بناء العلاقات مع بكين، ثاني أكبر شريك تجاري لكندا بعد الولايات المتحدة، بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات السابقة بين البلدين.

وقال كارني لشي: “من المهم أن نطلق هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة في زمن يشهد انقسامات”، داعيًا إلى التركيز على المجالات التي يمكن أن تحقق “مكاسب تاريخية” للطرفين، مثل الزراعة والأغذية الزراعية والطاقة والتمويل.

وتسعى كندا إلى تعزيز علاقاتها مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على بعض السلع الكندية.

من جانبه، قال شي جين بينغ: “أتطلع إلى مواصلة العمل معكم، بروح من المسؤولية تجاه التاريخ وشعوبنا والعالم، لتحسين العلاقات الصينية–الكندية بشكل أكبر”.

ويقول محللون إن هذا التقارب قد يعيد تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في ظل المنافسة المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة، لكن من غير المتوقع أن تتخذ كندا خطوات تُبعدها بشكل كبير عن واشنطن.

المصدر: رويترز