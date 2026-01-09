“بلومبرغ”: الصين تروّج لنموذج حكمها كبديل عالمي للرأسمالية الغربية

كشفت وكالة بلومبرغ أن الصين تكثف جهودها للترويج لنموذج حكمها السياسي والاقتصادي كبديل للرأسمالية الغربية، معتبرةً أنه يشكّل مساراً مناسباً للدول النامية الباحثة عن التحديث مع الحفاظ على الاستقلال والسيادة.

وأوضحت الوكالة أن رئيس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، ليو هايكسينغ، نشر مقالاً يوم الخميس في صحيفة الشعب اليومية، شرح فيه كيف يقدم النموذج الصيني إجابات جديدة للتحديات العالمية، مشيراً إلى “الأزمات النظامية المتكررة داخل الرأسمالية” ونجاح الصين في تعزيز نفوذ الاشتراكية عالميًا.

وقال ليو: “يشهد التطور التاريخي والتنافس بين الأيديولوجيتين —الاشتراكية والرأسمالية— تحوّلاً كبيراً على المستوى العالمي يميل بصورة متزايدة لصالح الاشتراكية”.

وأضاف أن صعود الصين يضع معيارًا جديدًا للتحديث دون التغريب، ويقدّم بديلاً كاملاً للدول النامية، مشيراً إلى مزايا النظام الصيني مقارنة بالديمقراطيات الغربية، بما في ذلك القيادة الحزبية القوية والانضباط والتخطيط الاقتصادي طويل الأجل.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن إدارة ترامب ضاعفت منذ احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جهودها لتطبيق مبدأ دونرو، الهادف إلى ترسيخ الهيمنة الأميركية في الأميركيتين، ما يفتح جبهة جديدة في مواجهة توسع نفوذ الصين وعلاقاتها الاقتصادية الوثيقة في المنطقة.

المصدر: وكالة بلومبرغ