    دولي

    بكين: مستعدون للعمل مع دول المنطقة للدفاع عن السلام بأميركا اللاتينية

      قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين على استعداد للعمل مع الدول الإقليمية للدفاع عن حالة السلام في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وذلك في أعقاب الهجوم الأميركي على فنزويلا واختطاف قوات خاصة أميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مقر سكنه في العاصمة كاراكاس.

      وأضافت الخارجية الصينية أنها تدعم مجلس الأمن الدولي في الاضطلاع “بمسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”، مشددة على أن بكين مستعدة للعمل مع الدول الأخرى لحماية سلطة القانون الدولي.

      ونددت الصين وحلفاء آخرون لفنزويلا مثلا روسيا وكولومبيا ⁠بالعملية العسكرية التي شنتها أميركا في كاراكاس، ووصفتها بأنها غير قانونية.

      ووصفت الخارجية الصينية في وقت سابق أفعال الولايات المتحدة في فنزويلا بأنها ممارسات هيمنة، معتبرة إياها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة فنزويلا، وتهديدا للسلام والأمن في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.

      جلسة مجلس الأمن

      وخلال جلسة طارئة لـمجلس الأمن عُقدت مساء أمس الاثنين، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إن الولايات المتحدة “تنتهك سيادة فنزويلا عمدا، متجاهلة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي”.

      ودعا المندوب الصيني الولايات المتحدة إلى الإصغاء لصوت المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ووقف محاولاتها الرامية إلى إسقاط الحكومة الفنزويلية، مؤكدا أن المشكلات القائمة لا يمكن حلها إلا عبر المفاوضات.

      وطالبت بكين بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مشددة على أنه “لا تستطيع أية دولة أن تكون شرطي العالم، ولا يحق لأي دولة أن تدعي أنها قاض دولي”.

      المصدر: وكالات

