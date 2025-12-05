الصين وفرنسا تؤكدان دعم وقف النار في أوكرانيا وتعلنان مساعدات لغزة

أكدت الصين وفرنسا دعمهما جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار واستعادة السلام وفق القانون الدولي، في بيان مشترك أصدره الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة.

وجاء البيان خلال زيارة رسمية لماكرون إلى الصين تستمر ثلاثة أيام وتركز على التجارة والدبلوماسية، حيث رافقه الرئيس الصيني في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد، في خطوة نادرة خارج العاصمة تعكس أهمية العلاقات مع باريس بالنسبة لبكين.

ودعا ماكرون إلى دور أكبر للصين للضغط على روسيا من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا، محذراً من خطر تفكك النظام الدولي، مؤكداً أهمية انضمام بكين إلى الجهود الرامية لحماية البنية التحتية الأوكرانية.

من جهته، أكد شي جين بينغ دعم بلاده لكل الجهود التي تؤدي إلى السلام ودعا إلى اتفاق تقبله جميع الأطراف، معلناً عن تقديم 100 مليون دولار للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة ودعم إعادة الإعمار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وقع الجانبان 12 اتفاقية تعاون تشمل الطاقة النووية والفضاء والصناعات الخضراء والذكاء الاصطناعي وحماية الباندا، في حين لم يُعلن عن صفقة الطائرات الضخمة المتوقعة مع شركة إيرباص. وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين أوروبا والصين توتراً بسبب ملفات الدعم الصناعي والتحقيقات المتبادلة، وسط مساعي بكين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل تباطؤ اقتصادها.

المصدر: وكالات