ما هي الوظائف العشرة الأسرع نمواً بالسوق الأميركية خلال العقد المقبل؟

يمثل سوق العمل ومعدلات التوظيف مؤشراً أساسياً على صحة الاقتصاد وانتعاشة، وكشف تقرير بعنوان توقعات التوظيف 2024–2034 صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن مستقبل سوق العمل الأميركي خلال العقد المقبل، وما هي الوظائف الأسرع نمواً.

وتوقع التقرير أن يضيف الاقتصاد الأميركي نحو 5.2 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2034، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالعقد الماضي.

وتشير البيانات إلى نمو إجمالي التوظيف بنسبة 3.1% خلال الفترة المذكورة، مدفوعًا بقطاعات رئيسية في مقدمتها الرعاية الصحية والخدمات العلمية والتقنية، وفق ما نقلته CNBC MakeIT عن تقرير مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

رعاية صحية متسارعة النمو مدفوعة بالشيخوخة

يتصدر قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية قائمة القطاعات الأسرع توسعًا بمعدل نمو متوقع يبلغ 8.4%، تليه الخدمات المهنية والعلمية والتقنية بنمو يصل إلى 7.5%.

وتوضح إميلي كروتش، رئيسة فرع مكتب الإحصاءات، أن التوسع اللافت في الرعاية الصحية يعود إلى شيخوخة السكان الأميركيين، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى خدمات طبية وتمريضية متخصصة.

وتبرز وظائف دعم الرعاية الصحية، مثل الممرضين الممارسين ومساعدي الأطباء، ضمن أسرع الوظائف نموًا، بزيادة متوقعة تبلغ 12.4% خلال العقد.

ذكاء اصطناعي وتوسع رقمي يقود طفرة الوظائف التقنية

في المقابل، تشهد وظائف الكمبيوتر والرياضيات نموًا متسارعًا بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتوقع المكتب نموًا بنسبة 10.1% في هذه الفئات، مع ارتفاع الطلب على وظائف مثل عالم البيانات ومحلل أمن المعلومات.

وتؤكد كروتش أن زيادة الاعتماد على النظم الذكية سترفع الطلب على المهن التي تطور وتختبر هذه التقنيات، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لحماية البيانات وتعزيز أمن الأنظمة الرقمية.

أسرع الوظائف نموًا لا عددًا

يشير التقرير إلى أن نمو الوظائف لا يعني بالضرورة زيادة كبيرة في حجم العمالة، فبعض المهن الأسرع نموًا فنيو صيانة توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية، ستضيف مجتمعة أقل من 20 ألف وظيفة فقط بحلول عام 2034، رغم تسجيلها معدلات نمو تتجاوز 40%.

وتأتي أبرز 10 وظائف الأسرع نموًا لعام 2034 وفق بيانات التقرير، وهي فنيو صيانة توربينات الرياح بمعدل نمو 50%، ومتوسط أجر خلال عام 2024 بلغ 62.6 ألف دولار، ويبلغ عدد الوظائف المضافة بحلول عام 2034 نحو 6800 وظيفة، وبالمركز الثاني جاءت وظيفة فنيو تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمعدل نمو 42% وأجر سنوي 51.8 ألف دولار، وعدد وظائف مضافة 12 ألف، وثالثاً الممرضون الممارسون بنسبة نمو 40%، ومعدل دخل سنوي 129.2 ألف دولار، وعدد وظائف مضافة 128.4 ألف وظيفة.

وبالمركز الرابع جاء علماء البيانات بنسبة نمو 34%، وراتب سنوي 112.6 ألف دولار، و82.5 ألف وظيفة مضافة، وخامساً محللو أمن المعلومات بمعدل نمو 29% وراتب سنوي 124.9 ألف دولار، و52.1 ألف وظيفة مضافة بحلول عام 2034، وسادسا مديرو الخدمات الطبية والصحية بنمو 23% وراتب سنوي بنحو 118 ألف دولار، و142.9 ألف وظيفة مُضافة.

وبالمركز السابع جاء مساعدو العلاج الطبيعي بنمو 22% وراتب سنوي 65.5 ألف دولار، و24.5 ألف وظيفة مُضافة، وثامناً الخبراء الاكتواريون بنمو 22% وراتب 125.7 ألف دولار، و7.3 آلاف وظيفة، وتاسعاً محللو بحوث العمليات بنمو 21% وراتب سنوي 91.3 ألف دولار، و24.1 ألف وظيفة مُضافة بحلول 2034، وعاشراً مساعدو الأطباء بنمو 20% وراتب 133.2 ألف دولار سنوياً، و33.2 ألف وظيفة مُضافة.

ويشدد التقرير على ضرورة النظر إلى حجم الوظائف المتوقع إضافته، وليس معدل النمو فقط. فبينما تنمو بعض المهن بمعدلات قياسية، إلا أنها تبقى محدودة في إجمالي عدد الوظائف، مقارنة بمهن أخرى ذات تأثير أكبر على سوق العمل مثل التمريض وإدارة الخدمات الصحية.

