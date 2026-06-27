باكستان تؤكد استمرار دورها البنّاء في مفاوضات إيران وأميركا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم، أن إسلام آباد تواصل التزامها بلعب دور “بنّاء” في مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الخارجية الباكستانية، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير خارجيتها محمد إسحاق دار ونظيره الإيراني عباس عراقجي، أن الوزير الباكستاني جدّد التأكيد على استمرار بلاده في أداء دورها الداعم لجهود السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن عراقجي أعرب عن تقديره لجهود باكستان في تسهيل مسار الدبلوماسية، ولحسن استضافة الوفد الإيراني خلال الزيارة الأخيرة، مؤكداً أهمية متابعة وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بما يخدم الاستقرار في المنطقة، والبقاء على تواصل دائم في المرحلة المقبلة.

المصدر: تسنيم