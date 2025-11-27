موسى: “إسرائيل” لديها دائماً نزعة تصعيدية وعدوانية

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “إسرائيل لديها دائماً نزعة تصعيدية وعدوانية”. وأضاف أن “رئيس الجمهورية قدّم مبادرة مهمة جداً تستطيع أن تكون ورقة قوة بيد لبنان، ولكن للأسف لم يأتِ الردّ عليها حتى الساعة”.

ورأى موسى في حديث له الخميس أن “الأمل معلّق على الاتصالات التي يجريها الأفرقاء، ولا سيما أن الراعي الأميركي له دور أساسي في الضغط على إسرائيل من أجل لجم التصعيد الذي تقوم به”.

من جهة ثانية، قال موسى إن “السعودية دولة مؤثرة في المنطقة وإعادة تنظيم العلاقة معها أمر جيّد وممتاز”، ولفت إلى أن “الأهم هو التفاهم الداخلي بين اللبنانيين على قواسم مشتركة لهذا البلد”، وتابع أن “الرئيس نبيه بري لطالما كان مؤمناً بدور السعودية في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام