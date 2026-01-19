الإثنين   
    لبنان

    جلسة الخميس للجنة “حقوق الإنسان” النيابية لمناقشة أوضاع السجون

      استغرب رئيس “لجنة حقوق الإنسان” النيابية، النائب ميشال موسى، “استمرار التعاطي الرسمي مع أوضاع السجون اللبنانية باعتبارها شأنًا ثانويًا، فيما هي قنبلة إنسانية موقوتة تضع سمعة الدولة اللبنانية على المحك”.

      وتوقّف موسى في حديث له عند حادثة الانتحار التي جرت مؤخرًا في سجن رومية، داعيًا إلى “تحقيق جدي وشفاف لتحديد الملابسات وإحقاق الحق، وتسليط الضوء على مواضع الخلل والتقصير حيثما وُجدت”.

      ولفت موسى إلى أن “لجنة حقوق الإنسان سبق أن أوصت الحكومات المتعاقبة بضرورة تخفيف الاكتظاظ في السجون وتحسين ظروف السجناء تموينيًا وصحيًا واجتماعيًا، وعرضت اقتراحات في هذا الصدد”.

      وفي سياق مواكبة التطورات الأخيرة، دعا موسى “اللجنة إلى جلسة عند العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل، لمناقشة ما آلت إليه أوضاع السجون”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

