موسى: الجميع مصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن “الجميع مُصرّ على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهناك تواصل بين الأفرقاء السياسيين من أجل تعديل القوانين”.

وتابع موسى في حديث له الجمعة: “لا بدّ من عقد جلسة لتأمين سير الأمور بشكل نهائي وسليم، حتى لا نذهب إلى طعن في مجلس شورى الدولة، ولكن حتى اليوم، للأسف، لا يوجد تواصل إيجابي بشأن موضوع الانتخابات”.

وأشار موسى إلى أن “ملف حصر السلاح يُعالج بشكل هادئ بعد الخطاب السياسي الذي كان متشنجًا في الفترة الماضية، وزيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة ساعدت على إعادة تحريك لجنة الميكانيزم”. ورأى أن “الجو سيكون أفضل في الفترة المقبلة لإتاحة الفرصة أمام تفاهمات بين الفرقاء للوصول إلى نتائج مرضية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام