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   23 محرم 1448   
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    نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: التشييع الملحمي لجثمان الإمام الشهيد في النجف وكربلاء هو تجلّ للروابط الثقافية والدينية العميقة بين شعبي إيران والعراق

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