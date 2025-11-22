الدفاع الروسية تعلن إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية في جنوب غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها أسقطت 69 مسيّرة أوكرانية خلال الهجمات التي نُفذت الليلة الماضية على عدد من المقاطعات الواقعة في جنوب غربي روسيا.

وتشهد المناطق الحدودية تصعيدًا متواصلًا في وتيرة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في وقت يواصل فيه الجيش الروسي عملياته العسكرية على مختلف الجبهات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدّد في وقت سابق على ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية بهدف إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق الجديدة، وذلك للحدّ من تأثير الصواريخ والأسلحة الغربية التي تُستخدم في استهداف الأراضي الروسية.

المصدر: روسيا اليوم