بعد أكثر من 24 عاماً.. استشهاد الأسير عماد سرحان من حيفا داخل سجون الاحتلال

استشهد الأسير الفلسطيني عماد راجح مصطفى سرحان (48 عاماً) من مدينة حيفا المحتلة، صباح اليوم الأحد، داخل سجن “جلبوع” التابع للاحتلال الإسرائيلي، بعد أكثر من 24 عاماً قضاها في السجون.

وأعلنت ما تسمى إدارة سجون الاحتلال، صباح الأحد، وفاة “سرحان”؛ وهو من سكان حي وادي النسناس في حيفا، وكان معتقلاً منذ 20 كانون الثاني/ يناير 2002.

وخضع “سرحان” لتحقيق استمر أكثر من شهرين عقب اعتقاله عام 2002، قبل أن تصدر محكمة إسرائيلية بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة إضافة إلى 10 سنوات، أمضى معظمها في العزل الانفرادي.

وخلال سنوات اعتقاله تعرض لإجراءات عقابية متعددة، أبرزها العزل الانفرادي لفترات طويلة، بينها أربع سنوات متواصلة بدعوى وجود “ملف سري” بحقه، مع تجديد قرار عزله بشكل دوري.

سبق أن حذرت عائلة سرحان ومؤسسات حقوقية، خلال السنوات الأخيرة، من التدهور المستمر في وضع “سرحان” الصحي، مشيرة إلى معاناته من أمراض مزمنة في القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب مشكلات صحية أخرى تفاقمت مع استمرار الاعتقال.

وفي عام 2022، أفادت العائلة بأن سرحان كان يواجه أوضاعاً صحية صعبة، واضطر لاستخدام كرسي متحرك نتيجة تدهور حالته الصحية، لافتة النظر إلى تعرضه للإهمال الطبي وعدم تلقي العلاج اللازم.

وناشدت عائلته في أكثر من مناسبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وإنهاء إجراءات العزل التي فرضت عليه خلال فترات مختلفة من سنوات اعتقاله.

ويأتي استشهاد سرحان في ظل ظروف احتجاز قاسية تشهدها سجون الاحتلال، حيث وثقت مؤسسات الأسرى استشهاد عشرات الأسرى داخل السجون، وسط اتهامات بممارسة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع وحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام