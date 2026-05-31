إعلام العدو: حزب الله يوسع نطاق استهدافاته بالصواريخ نحو خليج حيفا

أكدت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي اليوم الأحد أن “حزب الله يواصل توسيع نطاق إطلاق الصواريخ باتجاه “إسرائيل””.

وفي السياق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن “صفارات إنذار في عكا وإنذار مبكر في حيفا وخليجها”.

كذلك، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أنه تمّ “اعتراض صواريخ أطلقت نحو نهاريا وعكا وسقط بعضها في مناطق مفتوحة”.

كما ذكرت “يسرائيل هيوم” أنه “تمّ رصد سقوط مسيّرة في منطقة مفتوحة في عكا شمالي”إسرائيل””.

والا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: نبذل جهدا كبيرا للتصدي لتهديد مسيّرات حزب الله.

يأتي ذلك في وقت يفاخر فيه العدو بالتوغل إلى ما بعد نهر الليطاني، زاعماً أن الهدف هو “القضاء على تهديدات” المقاومة التي تواصل حتى اللحظة ملاحقة جنوده بالمسيرات وضرب المستوطنات بالصواريخ.

المصدر: إعلام العدو