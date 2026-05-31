مقر “خاتم الأنبياء”: أي تدخل أميركي في مضيق هرمز سيُقابل برد حازم

أعلن مقر خاتم الأنبياء (ص) في حرس الثورة الإسلامية أن أي تحرك أو تدخل تقوم به السفن العسكرية الأميركية في إدارة أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز سيُقابل بردود فعل “عنيفة” من القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزام جميع السفن التجارية وناقلات النفط بالمسارات المحددة والحصول على تصاريح مسبقة من البحرية التابعة للحرس.

وفي السياق، أعلن الحرس الثوري عبور 20 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بعد حصولها على التصاريح اللازمة، مشيراً إلى أن عمليات مراقبة دقيقة ومستمرة تُجرى في الممر المائي الحيوي، وأن أي انتهاك سيتم التعامل معه بحزم.

رسالة من طهران مع الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور حسن حيدر.