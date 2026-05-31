ارتفاع حصيلة الإبادة في غزة إلى 72,939 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,939 شهيدا، و172,927 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول شهيد واحد وثماني إصابات، في ظل ظروف ميدانية معقدة تعيق عمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا.

وأكدت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة أو في الطرقات، مع استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أن الحصيلة بلغت منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر بلغت 930 شهيدا و2,819 إصابة، إلى جانب تسجيل 781 حالة انتشال.

كما شهدت أيام عيد الأضحى ارتفاعا ملحوظا في أعداد الضحايا، حيث استقبلت المستشفيات 33 شهيدا وأكثر من 130 إصابة خلال تلك الفترة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام