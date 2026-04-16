بعد ضربات إيران.. الاحتلال ينقل بنية الطاقة من حيفا إلى الجنوب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكيان الصهيوني بدأ بنقل بنيته التحتية للطاقة من شمال فلسطين المحتلة، وتحديداً حيفا، إلى المناطق الوسطى والجنوبية، عقب الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت منشآت حيوية خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القرار يشمل نقل منشآت تكرير النفط من خليج حيفا، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، بهدف تقليل المخاطر على قطاع الطاقة.

وبحسب التقرير، أقرّ المجلس الوطني للتخطيط والبناء خططاً لإنشاء مواقع بديلة لتخزين الغاز المسال، من بينها موقع في منطقة “نيئوت حوفاف” قرب بئر السبع، إضافة إلى توسيع قدرات التخزين في مجمع التكرير بمدينة أسدود.

ويأتي هذا التحول بعد تعرض منشآت تابعة لشركة “بازان” في خليج حيفا لأضرار نتيجة ضربات صاروخية مباشرة وشظايا خلال شهر آذار، ما أدى إلى تضرر بعض الخزانات والمعدات دون توقف كامل للإنتاج.

كما طالت الأضرار منشآت نقل الغاز المرتبطة بالمجمع، في حين أكدت الجهات المعنية استمرار العمليات رغم الخسائر.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس تأثير الضربات الإيرانية على الحسابات الأمنية للكيان، ودفعه إلى إعادة توزيع بنيته التحتية الحيوية وتقليل الاعتماد على المناطق الشمالية، في إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة أي طوارئ مستقبلية.

المصدر: وكالة فارس