الحجار: لمساعدة الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة

عقد وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار اجتماعاً مساء الخميس عن بُعد مع المحافظين، كما أجرى اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وذلك للبحث في التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها مواكبةً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطلب الوزير الحجار رفع الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن وتنظيم حركة السير في مختلف المناطق اللبنانية، وأكد على “ضرورة مساعدة الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة”، وشدّد على “أهمية البقاء في أعلى درجات الجهوزية، والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني”.

المصدر: موقع المنار