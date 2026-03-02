الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 05:35
    لبنان

    وزير الداخلية اللبناني تابع الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية

      تابع وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية المستجدة من مكتبه في الوزارة بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

      ولهذه الغاية، أجرى الحجار اتصالات مع المحافظين كافة، طالبًا منهم التواجد في مكاتبهم وتسهيل أمور الأهالي النازحين من مناطقهم.

      ثم انتقل الحجار إلى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث عقد اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي.

      وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لتسهيل حركة السير أمام الأهالي النازحين، بما يضمن سلامتهم ويخفف من الازدحام، مع التأكيد على استمرار التنسيق الميداني بين الوحدات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة وفقًا لتطورات الوضع.

      يُذكر أن العدو الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليل الأحد–الاثنين سلسلة من الاعتداءات طالت مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

      المصدر: موقع المنار

      أسماء المدارس الجاهزة لاستقبال الأهالي في بيروت والمناطق

      جلسة طارئة للحكومة اللبنانية لبحث الأوضاع المستجدة

      ردا على العدوانية الإسرائيلية.. المقاومة الإسلامية تستهدف موقع “مشمار الكرمل” للدفاع الصاروخي لجيش العدو

