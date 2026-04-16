سي إن إن: أوروبا عاجزة اقتصادياً وعسكرياً عن خوض حرب مع إيران

تناولت شبكة سي أن أن في تقرير لها واقع المأزق الذي تعيشه الدول الأوروبية في ظل الحرب الأمريكية على إيران، مشيرة إلى ضعفها البنيوي وعدم امتلاكها القدرة الاقتصادية والعسكرية لخوض مواجهة من هذا النوع.

وبحسب التقرير، يجد القادة الأوروبيون أنفسهم محاصرين بين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالبهم بدعم الحرب، وبين رأي عام داخلي يرفضها بشدة، ما أدى إلى تحوّل واضح في طبيعة العلاقة مع واشنطن.

ولفتت الشبكة إلى أن قادة أوروبيين كانوا يسعون سابقاً لإرضاء ترامب، باتوا اليوم أكثر جرأة في انتقاده، نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب التي تهدد معيشة الشعوب ومستقبلهم السياسي.

وفي هذا السياق، نقل التقرير مواقف لعدد من القادة، من بينهم جورجيا ميلوني التي وصفت بعض مواقف ترامب بأنها “غير مقبولة”، وكير ستارمر الذي عبّر عن استيائه من ارتفاع تكاليف الطاقة، مؤكداً أن بلاده لن تدخل في حرب مع إيران.

وأشار التقرير إلى أن الحرب انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي، حيث حذّر صندوق النقد الدولي من تراجع النمو إلى نحو 2.5%، مع تأثر الدول الأكثر اعتماداً على طاقة الشرق الأوسط بشكل أكبر.

كما أوضح أن الانخراط في الحرب يكاد يكون مستحيلاً سياسياً لدى العديد من الدول الأوروبية، بسبب معارضة شعبية واسعة تعتبر هذه الحرب غير مبررة ومكلفة.

وفي الجانب العسكري، أكدت “سي أن أن” أن دولاً أوروبية عدة تفتقر إلى القدرات اللازمة للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة، لا سيما في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز، ما يحدّ من خياراتها بشكل كبير.

وختم التقرير بأن القادة الأوروبيين، رغم تصاعد انتقاداتهم لترامب، لا يستطيعون المجازفة بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة، نظراً للتداعيات الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة لذلك.

المصدر: وكالة فارس