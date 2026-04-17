بقائي: وقف الحرب في لبنان جزء من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا

أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وقف إطلاق النار في لبنان كان جزءًا من تفاهم وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة.

وأشار بقائي إلى أن إيران أكّدت منذ البداية على ضرورة إقامة وقف إطلاق نار متزامن في المنطقة بأكملها، بما في ذلك لبنان.

كما أشاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بصمود الشعب اللبناني ورجال المقاومة أمام العدوان، فيما شكر باكستان على جهودها في التوسّط بين البلدين، لاسيما خلال الساعات الماضية.

هذا وأعرب بقائي عن تضامن بلاده مع الشعب والحكومة اللبنانية، مؤكدًا ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال “الإسرائيلي” من المناطق المحتلة جنوبي لبنان.

وشدّد على ضرورة إطلاق سراح الأسرى وعودة النازحين، وإعادة إعمار المناطق والبنية التحتية المدمّرة في لبنان بدعمٍ من المجتمع الدولي.

وكان اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان قد دخل حيّز التنفيذ، عند منتصف ليل الخميس – الجمعة، في هدنةٍ تمتد لـ 10 أيام.

